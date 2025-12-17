निरगुडसरच्या बेलसरवाडीत पिंजऱ्यात कैद
निरगुडसर, ता. १७ : येथील बेलसरवाडी या ठिकाणी बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात साडेतीन वर्षांचा नर जातीचा बिबट्या जेरबंद झाला आहे.
निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील बेलसरवाडीतील अशोक टाव्हरे यांच्या शेळीवर शनिवारी (ता.१३) पहाटे तीनच्या सुमारास बिबट्याने हल्ला करून ठार केल्याची घटना घडली होती.तसेच परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला होता, त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक अश्विनी डफळ यांनी त्याच दिवशी अशोक टाव्हरे यांच्या घराजवळ पिंजरा लावून त्यात भक्ष्य ठेवले होते. त्यानंतर सोमवारी (ता.१५) सकाळी साडेसहा वाजता बिबट्या पिंजऱ्यामध्ये जेरबंद झाला. दरम्यान, या परिसरात आणखी बिबटे आहेत, त्यामुळे पिंजरा पुन्हा लावण्याची मागणी केली नागरिकांनी केली आहे. जेरबंद झालेला बिबट्या नर जातीचा साधारण साडेतीन वर्षांचा आहे. त्याची रवानगी माणिकडोह निवारा केंद्रात रवानगी करण्यात आल्याची माहिती वनविभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
