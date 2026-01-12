जवळे येथे महिलांना आरी वर्क प्रशिक्षण
निरगुडसर, ता. १२ ः जवळे (ता. आंबेगाव) येथील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियानानिमित्त १५वा वित्त आयोगनिधीमधून महिलांसाठी कौशल्य विकास योजने अंतर्गत आरी वर्क प्रशिक्षण देण्यात आले.
जवळे ग्रामपंचायतीमध्ये हे प्रशिक्षण संपन्न झाले. यावेळी महिलांना १० दिवस यशदा ट्रेनर, वामन बाजारे, पवार यांनी उत्कृष्ट अशी कलाकृती शिकविण्याचे काम केले. यामधून महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी हा उपक्रम घेतल्याचे सरपंच वृषाली शिंदे पाटील यांनी सांगितले. गेली १० दिवसांमध्ये केलेल्या कामाच्या डिझाईन पाहून कल्पना खालकर यांना प्रथम क्रमांक देण्यात आला. नयन खालकर द्वितीय, मोनिका गावडे तृतीय क्रमांक, अश्विनी वाघ उत्तेजनार्थ याप्रमाणे बक्षीस वितरण करण्यात आले.
या कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी सरपंच वृषाली शिंदे, शुभांगी खालकर, हरिश्चंद्र शिंदे, उत्तम शिंदे पाटील, पंढरीनाथ टाव्हरे, राजेंद्र वाळुंज, महादेव शिंदे, अशोक लोखंडे, भूपेंद्र वाळुंज, ग्रामपंचायत अधिकारी शीला साबळे यांसह महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
03083
