वकीलवस्तीच्या उपसरपंचपदी मुमताज शेख

नीरा नरसिंहपूर, ता. १३ ः वकीलवस्ती (ता. इंदापूर) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी मुमताज शेख यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. उपसरपंच रोहन कोळेकर यांनी ठरल्याप्रमाणे राजीनामा दिल्याने रिक्त पदासाठी निवडणूक झाली. यावेळी शेख यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. सरपंच वनिता भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत सदस्यांची बैठक झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून ग्रामविकास अधिकारी अंबिका पावसे यांनी कामकाज पाहिले. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य सदानंद कोरटकर, उदय घोगरे, रोहन कोळेकर, अतुल सरवदे, वर्षा धुमाळ, विजया सरवदे, शीतल भोसले, स्वाती खंदारे उपस्थित होत्या. निवडीनंतर शेख यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाळासाहेब भोसले, सरपंच वनिता भोसले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
