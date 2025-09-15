गणेशवाडी पूल चौथ्यांदा वाहतुकीसाठी बंद
नीरा नरसिंहपूर, ता.१५ : उजनी धरणात पुणे परिसरातील धरणातून तसेच उजनी परिसरातून मोठ्या प्रमाणात पाणी येत आहे. त्यामुळे धरणातून भीमा नदीत एक लाख क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सोडला जात आहे. त्यामुळे भीमा नदीवरील तीन बंधारे बुडाले तर गणेशवाडी पुलावर पाच फूट पाणी वाहत असल्याने दोन महिन्यांत चौथ्यांदा पुलावरील वाहतूक सकाळपासून बंद करण्यात आली आहे.
वीरमधून नीरा नदीत १७ हजार क्युसेकचा विसर्ग सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे नदी काठावरील इंदापूर, माढा व माळशिरस तालुक्यातील गावांना सतर्कतेचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. नरसिंहपूर येथील संगमावर एक लाख १८ हजार क्युसेकचा विसर्ग वाहत आहे.
पुणे परिसर व घाट माथ्यावर तुफान पर्जन्यवृष्टी झाली. यामुळे उजनी धरणाच्या साठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. धरणातील पाण्यात वाढ झाल्यास व पावसाची परिस्थिती अशीच राहिली तर पाण्यात वाढ करण्यात येणार असल्याचे उजनी धरण प्रशासनाने शेतकरी व नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
धरणातून भीमा नदीत सोडलेल्या पाण्यामुळे
१. भांडगाव, टणू, नरसिंहपूर येथील बंधारे व गणेशवाडी- गारअकोले यांना जोडणारा पूल पाण्याखाली
२. कोंढार पट्ट्यातील विद्यार्थ्यांना आज सुट्टी देण्यात आली.
३. भीमा व नीरा नदीला पूर सदृश परिस्थिती
४. नदीकाठच्या गावांनी सतर्क राहण्याचा जलसंपदा इशारा
५. नदी काठावरील शेतातील पिकात चौथ्यांदा घुसले पाणी
