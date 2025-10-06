टणू परिसरात विशिष्ट पिकांचेच पंचनामे
नीरा नरसिंहपूर, ता.६ : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे सरसकट पंचनामे करण्याचे मुख्यमंत्री व कृषिमंत्री सांगत आहेत. मात्र, महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी विशिष्ट पिकांचेच पंचनामे करीत आहे. टणू येथे महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी इतर पिके वगळत आहेत. यामुळे सरसकट पंचनामे होत नसल्याने शेतकऱ्यांत कमालीची नाराजी पसरली आहे.
जिल्ह्यात मे, जून, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी तर पिके खरडून गेली आहेत. तर केळी, डाळिंब, सीताफळ, पेरू, ऊस, मका, कडवळ पिकांचे पंचनामे करण्यात येत नाहीत. मात्र कांदा, मुग, सोयाबीन, उडीद व मका पिकांचे पंचनामे महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी करत आहेत.
अतिवृष्टीमुळे केवळ एक दोन पिकांचे नुकसान झालेले नाही, तर संपूर्ण शेत शिवारातील उभ्या पिकांचे, घरांचे, रस्त्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पंचनामे निवडक गोष्टींचे न करता सरसकट व्हावेत, अशी मागणी शेतकरी, नागरिकांनी केली आहे.
कांदा, मुग, सोयाबीनबाबत आदेश
आम्हाला फक्त कांदा, मुग, सोयाबीन, उडीद व मका पिकांचेच पंचनामे करण्याचे आदेश असून त्यामुळे इतर बाबत पंचनामे करू शकत नाही. तुम्हाला कोणाला व कुठेही सांगा यामध्ये बदल होणार नाही, असे महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत.
महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष न जाताच शेतकऱ्यांकडून जिओ टॅगींगचे फोटो व अर्ज भरून घेत आहेत. यामुळे खरा नुकसानग्रस्त भरपाईपासून वंचित राहण्याची भीती आहे. खोटे पंचनामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करणार आहे.
- विशाल कांबळे, शेतकरी, वंचित बहुजन आघाडी
05114
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.