पिंपरी बुद्रूक उपकेंद्रात औषधांचा तुटवडा
शौकत तांबोळी
नीरा नरसिंहपूर, ता. ४ : बावडा (ता. इंदापूर) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत पिंपरी बुद्रूक उपकेंद्रात औषधांचा तुटवडा व वेळेच्या ताळमेळाअभावी नागरिकांना आरोग्य सुविधांपासून कायम वंचित राहण्याची वेळ येत आहे.
पिंपरी बुद्रूक अंतर्गत सात गावांचा समावेश असून जवळपास १० हजार लोकसंख्या येत आहे. यामध्ये एक समुदाय वैद्यकीय अधिकारी, एक आरोग्य मदतनीस, एक आरोग्य साहाय्यक व नऊ आशा सेविकांच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. उपकेंद्रात एक आरोग्य मदतनीस राहण्यास असून इतर कामानिमित्त शासकीय वेळेत येऊन कामकाज करून जातात. तर समुदाय वैद्यकीय अधिकारी या सकाळी येऊन उपस्थित रुग्णांना उपचार देवून जातात. मात्र त्यांचा येण्याची फिक्स वेळ नागरिकांना माहिती होतं नसल्याने त्यांचा ताळमेळ लागत नसल्याने औषधे व उपचार मिळण्यास अडचण येतात. सध्याला ऊसतोड मजुरांचे आगमन झाले असल्याने त्यांना औषध गोळ्यांची फारच गरज भासत असते. परंतु औषधांच्या तुटवड्यामुळे ते मिळणे कठीण होतं आहे. यासंदर्भात समुदाय वैद्यकीय अधिकारी यांना भ्रमणध्वनी वरून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
इमारत धूळखात पडून
नरसिंहपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्वतंत्र इमारत बांधली आहे. परंतु उद्घाटनाअभावी दोन वर्षांपासून धूळखात पडली आहे.
05182
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.