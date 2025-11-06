सराटीतील पुलाचे काम रखडले
नीरा नरसिंहपूर, ता. ६ ः सराटी- गणेशवाडी या संत शिरोमणी नरहरी सोनार पालखी मार्गावरील सराटी (ता. इंदापूर) येथील पुलाचे काम दोन वर्षांनंतरही रखडलेले आहे. तसेच, सराटी ते गणेशवाडी पाच किलोमीटर मार्गाला जलवाहिनीमुळे खड्डे पडले असून, रस्ताही खचला आहे. तसेच, काटेरी कुबाभळी वाढल्याने प्रवाशांच्या तोंडाला ओरबडा बसत आहे.
सराटी- गणेशवाडी या पाच किलोमीटर संत शिरोमणी नरहरी सोनार पालखी मार्गाचे काम अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर करण्यात आले. पाच किलोमीटर मार्गाच्या कामाला नऊ कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात आला. त्यापैकी सराटीबाजूच्या पहिल्याच पुलाचे काम दोन वर्षांनंतरही रखडलेलेच आहे. तसेच, मार्गाचे काम घाईगडबडीत पूर्ण केल्याने रस्ता खचला आहे. पाच किलोमीटरचे काम दोन ठेकेदारांमार्फत करण्यात आले आहे. मात्र, दीड वर्षातच रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने याला जबाबदार अधिकारी की ठेकेदार? असा सवाल नागरिक आणि प्रवाशांनी उपस्थित केला आहे.
कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी गणेशवाडी, सराटी ते नीरनिमगाव या मार्गासाठी नऊ कोटीचा निधी मंजूर केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ठेकेदारांनी घाईगडबडीत काम करून बिले काढून घेतली. मात्र, रस्त्यावर लगेचच खड्डे पडले आहेत.
सराटी- गणेशवाडी पाच किलोमीटर रस्त्यावर पाणी निचऱ्यासाठी एकाही ठिकाणी पाइप टाकण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात रस्त्यावर पाणी साचत आहे. त्यामुळे या कामाची सखोल चौकशी करून कर्मचारी, अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
