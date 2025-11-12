पिंपरी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी बोडके
नीरा नरसिंहपूर, ता.१२ : पिंपरी बुद्रुक विकास सेवा सोसायटीच्या सन २०२५-२६ या कार्यकाळासाठी अध्यक्षपदी प्रणीत बोडके तर उपाध्यक्षपदी सचिन सुतार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून बी. के शिवरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवड प्रक्रिया पार पडली.
इंदापूर येथील साहाय्यक निबंधक कार्यालय सभागृहात आयोजित निवड प्रक्रियेस संस्थेचे सर्व संचालक मंडळ, आजी-माजी पदाधिकारी, सभासद तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते. निवडीनंतर बोडके बोलताना म्हणाले की, सभासद आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून पारदर्शक आणि गतिमान कामकाज करण्याचा आपला प्रयत्न राहील. तर सुतार म्हणाले की, संस्थेच्या प्रगतीसाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करू. निवडीबद्दल ग्रामस्थ, सभासद आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करून पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या.
05204, 05205
