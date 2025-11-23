रुग्णवाहिका सेवेचा उडाला बोजवारा
नीरा नरसिंहपूर, ता. २३ : राज्यातील आपत्कालीन आरोग्य सेवा असलेल्या १०८ व १०२ रुग्णवाहिका सेवांचा बोजवारा उडाल्याची परिस्थिती समोर येत आहे. अनेकदा रुग्णवाहिका वेळेवर न पोहोचणे, इंधनाअभावी वाहने उभी राहणे, तर काही ठिकाणी तांत्रिक बिघाडामुळे सेवा ठप्प पडणे अशी गंभीर उदाहरणे वाढू लागली आहेत. त्यामुळे रुग्णांना वेळेत उपचाराअभावी जीव गमावण्याची वेळ येत आहे.
एखादा अपघात घडला किंवा गरोदर मातेला प्रस्तूतीसाठी घेऊन जाण्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्यासाठी नागरिकांना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. आपत्कालीन प्रसंगी लगेच सेवा मिळणे अपेक्षित असताना रुग्णवाहिकेअभावी रुग्णांचे जीव धोक्यात येत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या सेवांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित केला जात असतानाही प्रत्यक्षात सुविधांची दुरवस्था दिसत आहे. रुग्णवाहिकांच्या देखभालीचा अभाव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, तसेच कंत्राटदारांकडून योग्य व्यवस्थापन न होणे, लांबून येण्यासाठी लागणारा वेळ ही प्रमुख कारणे समोर येत आहेत.
दरम्यान, आरोग्य विभागाकडून परिस्थिती सुधारण्यासाठी लवकरच उपाययोजना केल्या जातील, असा दावा केला आहे. त्यामुळे आपत्कालीन सेवांचे जाळे मजबूत करण्याची मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
निमगाव केतकी, अकलूज मधून घ्यावी लागते सेवा
बावडा आणि परिसरातील सुमारे ३५ ते ४० गावांसाठी आपत्कालीन १०८ व १०२ रुग्णवाहिका स्वतंत्रपणे उपलब्ध नाहीत. रस्ते अपघात आणि प्रस्तूतीकाळात वेळेत उपचार न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. सध्या १०८ ची रुग्णवाहिका निमगाव केतकी किंवा अकलूज येथून उपलब्ध होत असते. परंतू यांचे अंतर जास्त असल्याने तातडीची सेवा मिळत नसल्याने जीव गमवावा लागत आहे. तर १०२ असूनही त्याचा उपयोग सर्वसामान्यांना होताना दिसत नाही.
