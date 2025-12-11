बावडा- नरसिंहपूर मार्गांवरील पुलाचे काम रखडले
नीरा नरसिंहपूर, ता. ४ ः संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावरील बावडा (ता. इंदापूर) येथील बाह्यवळण मार्गाचे, तसेच बावडा - नरसिंहपूर मार्गांवरील पुलाचे काम चार वर्षांनंतरही अपूर्ण अवस्थेत आहे. त्यामुळे भाविक, नागरिक व वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
पालखी मार्गाच्या बावडा बाह्यवळणाचे काम मागील चार वर्षांपासून सुरू आहे. यामध्ये पालखी मार्गावरील वाहनांना बावडा- नरसिंहपूर मार्ग ओलांडून जाण्यासाठी मागील तीन वर्षापूर्वी अडीच कोटी रुपये खर्चून पुलाची उभारणी करण्यात आली. मात्र, अभियंत्यांनी पुढे येणाऱ्या अडचणी लक्षात न घेता पुलाची उभारणी केली. अभियंत्यांच्या चुकीमुळे व नागरिकांच्या विरोधामुळे अडीच कोटी खर्चाचा पूल दीड वर्षापूर्वी कोणतेही कारण न सांगता पाडण्यात आला. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी, ठेकेदार, अभियंता व कर्मचारी यांना जबाबदार धरून पैसे वसूल करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
तसेच, बावडा- नरसिंहपूर मार्गावर मागील तीन वर्षांपूर्वी पालखी मार्गाच्या बावडा बाह्यवळणावर पूल व रस्त्याचे काम करण्यात आले. मात्र, त्याचे कामही अद्याप अर्धवट अवस्थेत असल्याने त्याच्या लगत राहणाऱ्या नागरिकांना धुळ, खडीचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. तसेच, बावडा- नरसिंहपूर मार्गावर सध्या ऊस वाहतूक धोकादायक पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे त्याचे काम तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
तसेच, भांडगाव रस्ता, आत्तारमळा, रमाई नगर भागातील रस्त्याचे काम चार वर्षांपासून रखडलेलेच आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना दररोजच्या दैनंदिन कामकाजात मोठी अडचण येत आहे.
रस्त्याच्या रखडलेल्या कामाबाबत संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाचे प्रकल्प अधिकारी प्रमोद घोडके यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
