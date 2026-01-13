नीरा नरसिंहपूर येथील श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिरासमोर राडारोडा

नीरा नरसिंहपूर, ता.१३ : येथील तीर्थक्षेत्र श्री लक्ष्मी नृसिंह देवस्थान समोरील पायऱ्या जवळ खडी व डस्टचा राडारोडा दोन महिन्यांपासून पडलेला आहे. संक्रांतीसाठी येणाऱ्या महिलांना याची मोठी अडचण निर्माण होणार असल्याने भाविकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
नीरा नरसिंहपूर येथील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र श्री लक्ष्मी नृसिंह देवस्थानला मकर संक्रांती निमित्त ओवसण्यासाठी महिलांची दिवसभर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते; परंतु देवस्थानच्यावतीने भाविकांसाठी पश्चिम दरवाजाच्या पायऱ्या लगत शौचालय युनिट उभारणीचे काम दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यासाठी लागणारी खडी व डस्ट पायऱ्या चढण्याच्या वाटेतच ढिगारे टाकण्यात आले आहेत. खडी व डस्टचा राडारोड्यामुळे दररोज ही भाविकांना मंदिरात येण्यासाठी त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. संबंधित ठेकेदाराने शौचालयाचे बांधकाम दोन महिन्यांपासून संथ गतीने सुरू ठेवल्याने हा राडारोडा वाटेतच पडून राहिला आहे. त्याचा मोठा अडथळा येत आहे. संक्रांती निमित्त सोलापूर, पुणे, सांगली आदी ठिकाणांहून महिला मोठ्या प्रमाणात ओवसण्यासाठी व दर्शनासाठी येत असतात. त्यांना याचा त्रास होणार असल्याने संबंधित ठेकेदाराने तो तातडीने उचलावा, अशी मागणी भाविकांनी केली आहे. याबाबत नरसिंहपूरचे तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष दशरथ राऊत यांना याबाबत सांगितले असता त्यांनी या बाबत देवस्थानचे विश्वस्तांना माहिती दिली व हा राडारोडा काढण्यासंदर्भात संबंधित ठेकेदाराला सूचना कराव्यात असे सांगितले.
5308
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.