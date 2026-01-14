‘तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ म्हणत स्नेहभाव व्यक्त
नीरा नरसिंहपूर : येथील श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिरात मकर संक्रांतीनिमित्त महिलांनी पारंपरिक पद्धतीने हळदी-कुंकू व तिळगुळाच्या साहित्याने एकमेकींना ओवसत सण साजरा केला. मकर संक्रांती व षट्तिला एकादशी निमित्त दुपारी तीन वाजल्यापासून सूर्यास्तापर्यंत ओवसण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. महिलांनी पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी होत तिळगुळ वाटप व शुभेच्छांची देवाणघेवाण केली. तर ‘तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला’ म्हणत स्नेहभाव व्यक्त करण्यात आला.
श्री लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान हे हेमाडपंथी काळातील प्राचीन व प्रसिद्ध देवस्थान असून या परिसराचे कुलदैवत मानले जाते. संक्रांतीनिमित्त पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील महिला भगिनींनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लावली. हळदी-कुंकवाच्या मानासह ओवशाचे साहित्य एकमेकींना देत आपुलकीने आलिंगन देण्यात आले.संक्रांतीचा सण सामाजिक ऐक्य व नवचैतन्याचे प्रतीक मानला जातो. मंदिर परिसरात दिवसभर भक्तिमय वातावरण होते. संक्रांतीनिमित्त मोठी यात्रा भरली होती. यात्रेत पाळणे, मोठे झोके, झुकझूक गाडी, मेवा-मिठाई, महिलांची सौंदर्यप्रसाधने तसेच लहान मुलांच्या खेळण्यांचे स्टॉल मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आले होते. यात्रेमध्ये खरेदीसाठी महिलांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, इंदापूर आगाराची एकमेव एसटी बस बंद ठेवल्याने भाविक व महिलांची मोठी गैरसोय झाली. परिणामी अनेकांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागला. यात्रेदरम्यान नरसिंहपूर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गजानन चेके व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मंदिर परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवला होता. तसेच मंदिरातील पुजारी गौरव दंडवते, मुख्य पुजारी प्रसाद दंडवते, व्यवस्थापक अविनाश दंडवते, सरपंच अर्चना नितीन सरवदे, ग्रामपंचायत अधिकारी बाळासाहेब वाघमोडे, ग्रामपंचायत सदस्य व समस्त ग्रामस्थांनी यात्रेचे योग्य नियोजन केले होते.
