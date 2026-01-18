बावडा- लुमेवाडी गटात वादळा पूर्वीची शांतता
नीरा नरसिंहपूर, ता. १८ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली असून, शासकीय यंत्रणा कामाला लागली असताना इंदापूर तालुक्याच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू असणाऱ्या बावडा- लुमेवाडी गटात कधी नव्हती एवढी वादळा पूर्वीची शांतता दिसून येत आहे. कार्यकर्ते व पदाधिकारी गायब झाल्याने सर्वसामान्य मतदार राजा मात्र बुचकळ्यात पडल्याचे पाहावयास मिळत आहे. गावोगावच्या पारावरच्या गप्पाही थंडावल्याचे दिसत आहे.
बावडा- लुमेवाडी (पूर्वीचा बावडा- नरसिंहपूर) जिल्हा परिषद गट परंपरेने माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचा बालेकिल्ला राहिला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या सुरुवातीपासूनच तालुक्याचे व जिल्ह्याचे लक्ष या गटाकडे लागून राहत असते. परंतु, यावेळी मात्र निवडणुका जाहीर होऊन चार दिवस उलटले असूनही कोणती चर्चा, ना जोर ना बैठका आहेत. संपूर्ण गटात स्मशान शांतता पसरली आहे. तालुक्याच्या राजकारणाचे केंद्र असलेल्या या गटात हालचाल थंडावल्याने मतदार व नागरिकांत उलटसुलट चर्चांना ऊत आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका एकत्र लढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील परंपरेचे विरोधकांना एकत्र प्रचार करावा लागण्याच्या शक्यतेने मोठी खळबळ माजली आहे. मतदार व नागरिकांत यासंदर्भात चर्चा सुरू आहेत. खऱ्या अर्थाने दोन विरोधकांचे व मतदारांचे मनोमिलन होणार का? असा सवाल आहे.
इंदापूरचे आमदार व कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, तसेच माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांचे जरी मनोमिलन वरिष्ठांच्या आदेशाने झाले असले, तरी मात्र कार्यकर्ते, मतदार व नागरिकांत अद्यापही दुरावाच दिसत आहे. त्यामुळे याचा फटका उमेदवारांना बसण्याच्या शक्यतेने सर्वजण धास्तावल्याचे चित्र दिसत आहे.
स्थानिक पातळीवर मागील वीस- पंचवीस वर्षापासून नेत्यांची राजकीय कारकीर्द टिकवण्याकरिता स्वतःचे संसार लयाला लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पक्ष मनोमीलनामुळे मोठा फटका बसणार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप, अशीच काहीशी लढत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र, या मनोमीलनाचा फटका मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होऊन होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. भाजप नेते प्रवीण माने व नुकतेच प्रवेश केलेले प्रदीप गारटकर संयुक्तपणे पूर्ण ताकदीने निवडणुकीच्या लढ्यात उतरणार असल्याने मोठी रंगत निर्माण होणार आहे. इंदापूर तालुक्याच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
