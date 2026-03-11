नरसिंहपुरात गव्हाच्या शेतांवर सोन्याची झालर
नरसिंहपूर, ता. ११ : नरसिंहपूर (ता. इंदापूर) परिसरातील पोषक वातावरणामुळे यंदा गव्हाचे पीक जोमात बहरले आहे. त्यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. सध्या गहू काढणीस सुरुवात झाली आहे. शेतातील गव्हाच्या पिकाकडे बघितले असता शेतात सोन्याची झालर पसरल्याचे सुखद चित्र पहावयास मिळत आहे. मात्र, उत्पादन वाढून आवक वाढल्यास बाजारभाव घसरण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांना यंदा बाजारभाव वाढण्याची अपेक्षा आहे. नीरा व भीमा नद्यांच्या पट्ट्यात उसाचे क्षेत्र रिकामे झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी लोकवन, २१८९ आणि महाबीज यांसारख्या गव्हाच्या वाणांना पसंती दिली. मुबलक पाणी आणि कडाक्याच्या थंडीमुळे गव्हाची वाढ उत्तम झाली आहे. सध्या काढणीचा हंगाम सुरू होत आहे. मजूरटंचाईमुळे अनेक शेतकरी हार्वेस्टरच्या साहाय्याने काढणी करण्यावर भर देत आहेत.
गेल्या वर्षी गव्हाचा तुटवडा असल्याने दर ३५०० ते ४५०० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. यंदा उत्पादन वाढल्याने दर कमी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बाजारात सेंद्रिय व जैविक पद्धतीने पिकवलेल्या गव्हाला ग्राहकांकडून अधिक मागणी असल्याचे दिसून येत आहे.
इंदापूर तालुका उसाचे आगार म्हणून प्रसिद्ध असले तरी ज्वारी, गहू, हरभरा, केळी, डाळिंब, पेरू आदी पिकांमुळे वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. नीरा व भामा नद्यांच्या परिसरात पाण्यामुळे बऱ्यापैकी उसाचे पीक घेतले जाते.
