कोळवाडीत संगणक कक्षाचे उद्घाटन
ओतूर, ता. १९ : कोळवाडी (ता. जुन्नर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत संगणक कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी शाळेत स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांची प्रभात फेरी काढण्यात आली.
उद्योजक बापूसाहेब कुमकर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. शाळेत जून २०२५ पासून संगणक शिक्षण सुरू करण्यासाठी गावकरी, पालक आणि शिक्षकांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी युनिक कॉम्प्युटर ओतूर यांच्या सहकार्याने शुक्रवार (ता. १) पासून त्याची तयारी केली. शाळेमध्ये पाच संगणक उपलब्ध करून देऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. पौर्णिमा मस्करे यांची संगणक शिक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे.
शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सचिन कुमकर, माजी अध्यक्ष नीलेश कुमकर, उपाध्यक्ष वर्षाताई कुमकर, छाया लोखंडे, सुरेंद्र लोखंडे, अनिता सुकाळे, जया दुधवडे, सचिन कुमकर, यात्रा समितीचे अध्यक्ष गणेश कुमकर, तुकाराम कुमकर, दशरथ कुमकर, केरू कुमकर,स्वाती कुमकर यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले होते.
शाळेच्या विविध विकासकामांचा आढावा माजी अध्यक्ष शालेय व्यवस्थापन समिती यांनी तर गावच्या विकासकामांचा आढावा शंकर कुमकर यांनी दिला. याप्रसंगी राजू कुमकर, ग्रामपंचायत सदस्य शंकर कुमकर, कवडधरा देवस्थानचे अध्यक्ष मच्छिंद्रनाथ कुमकर, उपाध्यक्ष कांतिलाल कुमकर, ग्रामपंचायत सदस्य ज्ञानेश्वर मेंगाळ आदी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक संजय डुंबरे यांनी सूत्रसंचालन केले. मेघा डुंबरे यांनी आभार मानले.
