ओतूर- डिंगोरे रस्त्याची दुरवस्था
ओतूर, ता. १० ः जुन्नर तालुक्याच्या हद्दीत अहिल्यानगर- कल्याण महामार्गावरील डुंबरवाडी, ओतूर, उदापूर, बनकरफाटा डिंगोरे, दत्तवाडी या परिसरातील खड्डे अपघाताला आमंत्रण ठरत असून, वाहनचालकांची डोकेदुखी वाढवत आहे.
अहिल्यानगर- कल्याण महामार्गावरील जुन्नर तालुक्याच्या हद्दीत सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम काही भागात पूर्ण झाले असून, साइडपट्टी व्यवस्थित भरली नसल्याने नेहमीच छोटे- मोठे अपघात होत आहेत. मात्र, डुंबरवाडी टोल नाक्यापासून पुढे ओतूर, उदापूर, बनकरफाटा, डिंगोरे व दत्तवाडी या परिसरात सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम रखडले असून, महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. अनेक ठिकाणी हे खड्डे एक व दीड फूट खोलीचे आहेत. या खड्ड्यांमध्ये वाहने आदळल्याने नुकसान होत आहे.
महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण पाहता वडगाव आनंदपासून ते मढपर्यंत महामार्गावर दुभाजक व्हावा, अशी मागणी विविध ग्रामपंचायतींनी केली होती. मात्र, झालेल्या कामांची पाहणी केली असता दुभाजक दिसून येत नाही. ओतूर, उदापूर व डिंगोरे परिसरात सिमेंट काँक्रिटीकरण करताना दुभाजक करण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायती आग्रही आहेत.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले म्हणाले, ‘‘अहिल्यानगर- कल्याण महामार्गावर ओतूर ते माळशेज घाट या परिसरात अपघाताचे प्रमाण जास्त आहे. महामार्गावर मोठे खड्डे पडलेले असून, त्यामुळे छोटे- मोठे अपघात होत आहे. तसेच, गाड्यांचे ही नुकसान होत आहे. त्यामुळे सिमेंट काँक्रिटीकरण करताना अपघात टाळण्यासाठी दुभाजक तर व्हावाच, मात्र त्याआधी सर्व खड्डे योग्य पद्धतीने बुजवून डागडुजी करावी. तसेच सिमेंट काँक्रिटीकरण झालेल्या मार्गाच्या बाजूची साइडपट्टी त्वरित भरावी.’’
