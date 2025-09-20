ओतूर वनविभागाकडून पाच बछड्यांना जीवदान
ओतूर, ता. २० : जुन्नर तालुक्यातील ओतूर येथील वनविभागाने एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी बिबट्याच्या पाच बछड्यांना जीवदान दिले असल्याची माहिती जुन्नर वनपरिक्षेत्र अधिकारी व ओतूरचे प्रभारी अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी दिली.
रोहोकडी येथे शुक्रवारी (ता. १९) दुपारी विहिरीत बिबट्याचे बछडे पडल्याची माहिती वनविभागाला मिळाल्यानंतर ओतूर वनविभागाचे पथक, बिबट रेस्क्यू टिमचे सदस्य आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने बछड्याला विहिरीतून बाहेर काढून जीवदान दिले. या बछड्याला तूर्तास माणिकडोह बिबट निवारण केंद्रात देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे. हा बछडा नर असून अंदाजे एक वर्ष वयाचा आहे.त्याच्या तंदुरुस्तीची बछड्याची पूर्णखात्री झाल्यावर नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे.
खामुंडी ते बदगी बेलापूर मार्गावरील बदगी घाटात बिबट्याचे चार बछडे खाकी कागदी बॉक्समध्ये भरून ठेवले असल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांकडून वनविभागाला सकाळी देण्यात आले. या माहितीच्या आधारे ओतूरचे प्रभारी वनक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण व वनरक्षक विश्वनाथ बेले व इतर वनकर्मचारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असता येथे कागदी खाकी बॉक्समध्ये अंदाजे १५ दिवस वय असलेले डोळे सुद्धा न उघडलेले चार बछडे आढळून आले. वनविभागाच्या पथकाने हे बछडे ताब्यात घेऊन त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात दाखल केली आहेत. या बछड्यांमध्ये दोन नर व दोन मादी जातीचे बछडे आहेत. बछडे कोणी येथे आणून ठेवले हे पाहण्यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज तपासण्याचे काम सुरू आहे. ज्या भागातून हे बछडे आणले गेले आहेत त्या परिसरात मादी बिबट सैरभैर होऊन हल्ला करू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी सावधान राहावे, असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले आहे.
जुन्नर तालुक्यातील बहुतांश गावे ही बिबट प्रवण क्षेत्र आहे.नागरीकांनी व शेतकऱ्यांनी बिबट्या किंवा बछडे दिसल्यास त्वरित वनविभागाला माहिती द्यावी. बछड्यांना चुकून ही हात लावून नये किंवा त्यांच्या जवळ जाऊ नये. बिबट मादी अचानक हल्ला करू शकते. तसेच बदगी घाटात आढळलेली बछड्यांना कोणी आणले याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत कोणास माहिती असेल तर वनविभागाशी संपर्क साधावा जेणे करून बछड्यांची व त्यांची आई बिबट मादीची भेट घडवून आणता येईल.
- प्रदीप चव्हाण, प्रभारी वनक्षेत्र अधिकारी, ओतूर (ता. जुन्नर)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.