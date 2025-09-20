उंब्रजच्या ग्रामपंचायत सदस्याला दगडांच्या चोरीप्रकरणी अटक
ओतूर, ता. २० : उंब्रज नं.१ (ता. जुन्नर) येथील महिला ग्रामपंचायत सदस्याने चौथऱ्याच्या घडीव दगडांची चोरी केली.
प्रियांका विकास हांडे (रा. उंब्रज नं.१), असे अटक केलेल्या महिला ग्रामपंचायत सदस्येचे नाव आहे. १९ सप्टेंबर रोजी सदर अटक महिलेला न्यायालयाने एक दिवसांची पोलिस कोठडी दिली. याबाबत ओतूर पोलिसात नीलेश सुरेश हांडे (रा. उंब्रज नं.१) यांनी फिर्याद दिली होती.
४ मे ते ७ मे या कालावधीत उंब्रज नं.१ येथील प्लॉट नं. २४९ (अ) मधील ५ मीटर रुंद व १४ मीटर लांबीचा १२ ब्रासच्या घडीव दगड चौथाराच्या दगडी प्रियांका हांडे यांनी चोरून नेल्या. या दगडाची किंमत प्रत्येकी १ ब्रास ३ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण ३६ हजार रुपये इतकी होती. याबाबत गुन्हा दाखल झाल्यावर पोलिसांनी त्यांना १८ सप्टेंबर रोजी अटक केली. १९ सप्टेंबर रोजी त्यांना न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने एक दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एल. जी. थाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार बाळशिराम भवारी हे करीत आहेत.
