ओतूर येथील महाविद्यालयात ‘अविष्कार’
ओतूर, ता. २९ ः विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधन वृत्ती वाढावी यासाठी अविष्कार स्पर्धेचे आयोजन ओतूर (ता. जुन्नर) येथील पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या अण्णासाहेब वाघिरे महाविद्यालयात शैक्षणिक संशोधन समितीच्या वतीने करण्यात आले होते. महाविद्यालयीन स्तरावरील ही स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाची गोडी निर्माण होऊन नाविन्यपूर्ण विचारांना चालना मिळेल.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. महेंद्र अवघडे होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. एच. एम. जरे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महाविद्यालयीन शैक्षणिक संशोधन समितीचे समन्वयक डॉ. साधू कोळेकर यांनी करताना ‘अविष्कार’ स्पर्धेच्या आयोजनामागील उद्देश, महत्त्व व गरज यावर सविस्तर माहिती दिली.
या प्रसंगी डॉ. जरे म्हणाले की, ‘‘आजचा विद्यार्थी माहिती तंत्रज्ञानामुळे तंत्रस्नेही होत आहे, मात्र त्याचवेळी त्याचा भावनिक बुद्ध्यांक गमावण्याचा धोका आहे. अशा परिस्थितीत संशोधनाधिष्ठित स्पर्धा विद्यार्थ्यांना तर्कशुद्ध विचार, समस्या सोडवण्याची क्षमता व नवकल्पनांची जडणघडण घडवून आणतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर करून विद्यार्थी नक्कीच यशस्वी ठरू शकतात.’’
प्राचार्य डॉ. अवघडे यावेळी संशोधनाचे महत्त्व अधोरेखित करताना म्हणाले की, ‘‘देशाला विकसित राष्ट्राच्या दिशेने नेण्यासाठी संशोधनाची भूमिका मोलाची ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ शैक्षणिक पातळीवर न थांबता समाजाभिमुख संशोधन करणे गरजेचे आहे.’’ तसेच सर्व शाखांतील विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या सक्रिय सहभागाचे त्यांनी विशेष कौतुक केले.
या स्पर्धेत महाविद्यालयातील विविध विभागांतील प्राध्यापक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाला उपप्राचार्य प्रा. रमेश शिरसाट, महाविद्यालयीन अंतर्गत गुणवत्ता कक्ष समन्वयक डॉ. योगेश्वर काळदंते, प्रा. डॉ. संजय रहांगडाले, डॉ. हरिभाऊ बोराटे, वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉ. सुधीर बोराटे, डॉ. पवन हांडे, डॉ. अविनाश रोकडे, मराठी विभाग प्रमुख डॉ. वसंतराव गावडे, प्रा. सुवर्णा डुंबरे उपस्थित होते. डॉ. विनायक कुंडलिक यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. तर, डॉ. अविनाश रोकडे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.