पिंपळगाव जोगा, डिंगोरेतील नुकसानीची पाहणी
ओतूर, ता.३० : पिंपळगाव जोगा (ता.जुन्नर) येथील धरणामधून पुष्पावती नदीत पाण्याचा विसर्ग रविवारी (ता.२८) सोडला होता. त्यामुळे पिंपळगाव जोगा, डिंगोरे येथील नदी लगतच्या शेतीचे व शेत पिकांचे मोठे नुकसान झाले. नुकसानीची जुन्नर तालुक्याचे तहसीलदार सुनील शेळके, तालुका कृषी अधिकारी गणेश भोसले यांनी पथकासह प्रत्यक्ष शेतात जाऊन सोमवारी (ता.२९) पाहणी केली.
शासकीय पथकाने पिंपळगाव जोगा येथील पुलाची आणि येथील शेतकरी दाजी मारुती हांडे यांच्या सोयाबीन पिकाची व परिसरात नदीच्या पाण्यात बुडवून बाधित झालेल्या शेतीची पाहणी केली. तसेच डिंगोरे येथील शेतकरी अथर्व शेरकर यांच्या टोमॅटो शेतीची पाहणी केली. तसेच इतर नदी लगतच्या फ्लॉवर, काकडी व शेतीपिकांची आणि मोटारीचे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली.
यावेळी शेळके यांनी महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग व कृषी विभागाने तत्काळ नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहे. १०० हेक्टरपर्यंत नुकसान संभवत असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी मंडलाधिकारी विश्वास शिंदे व इतर महसूल व कृषी विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
पिंपळगाव जोगा धरणातील पाण्याचा अति विसर्ग नदीत सोडल्यामुळे पाणी नदीच्या पात्रातून शेतामध्ये शिरल्यामुळे नुकसान झाले आहे.अंदाजे १०० हेक्टर क्षेत्रबाधित झाले असून सर्व विभागांना त्वरित पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे
- सुनील शेळके, तहसीलदार
