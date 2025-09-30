शिंदळदरा येथे पिकअप उलटली
ओतूर, ता. ३० ः तळेरान (ता. जुन्नर) येथील काळूबाई देवीच्या दर्शनावरून परतत असताना शिंदळदरा वळणावर पिकअप १० फूट खोल उलटल्याने या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर अंदाजे तर १३ जण जखमी झाले आहेत.
हा अपघात मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी तीनच्या सुमारास घडल्याची माहिती ओतूर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एल. जी. थाटे यांनी दिली. पिंपळगाव जोगे, लोहकरवाडी, गवारवाडी आणि वाघ्याची वाडी येथील काही महिला पिकअपमधून (क्र. एमएच १४ जेएल ५८३८) देवीच्या दर्शनाला तळेरान येथे गेल्या होत्या. दर्शन घेऊन परतत असताना, अरुंद असलेल्या रस्त्यावरील शिंदळदरा येथे वळणावर गवतावरून घसरून रस्त्याच्या १० फूट खाली पिकअप उलटली. त्यामुळे झालेल्या अपघात १३ ते १५ जण जखमी झाले. परिसरातील ग्रामस्थांनी त्वरित घटनास्थळी येऊन जखमींना बाहेर काढले. यापैकी १३ जखमींवर आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. अपघातात कविता विठ्ठल गवारी (वय ३५) या महिलेचा मृत्यू झाला असून, चार ते पाच जणी गंभीर जखमी आहेत.
या अपघातात गोदाबाई भालचिम (वय ५०), वैष्णवी गवारी (वय १८), अमिता लोहकरे (वय २५), वैशाली गवारी (वय ४८), लक्ष्मी भालचिम(वय ३०), झुंबरबाई लोहकरे (वय ५५), जिजाबाई भालचिम (वय ४५), हर्षल भालचिम (वय ५) यांच्यासह दिक्षा लोहकरे, ईश्वरी भालचिम, सोनाली भालचिम, नंदाबाई भवारी, आणि समीर लोहकरे जखमी झालेल्यांची नावे आहेत.
