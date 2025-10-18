कांदा उत्पादकांना फराळ लागेना गोड
ओतूर, ता.१८ : ओतूर (ता.जुन्नर) व परिसरातील उत्पादक शेतकरी कांद्याच्या घसरलेल्या बाजारभावामुळे अडचणीत आले आहेत. यंदा कांद्याचे दर काढणीपासूनच घसरले आहेत. आता दिवाळीतही कांद्याच्या भावात सुधारणा होत नाही. आर्थिक गणित बिघडल्याने ऐन दिवाळीत कांदा उत्पादकांना फराळ गोड लागत नाही.
काढणीच्या वेळी ओला कांदा १७ ते १८ रुपये किलोने उच्च प्रतिचे कांद्याची विक्री होत होती. तोच कांदा बाजारभाव वाढतील या आशेवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहा ते सात महिने चाळीत साठवणूक करून ठेवून ही काही उपयोग झाला नाही. कारण बाजारभाव वाढले तर नाहीच मात्र, ते अधिकच घसरले आहेत. आता ऑक्टोबर महिन्यात कांदा ८ ते १० रुपये किलोने विक्री होत आहे. त्यात प्रतिकूल हवामानामुळे कांदे मोठ्या प्रमाणात खराब होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याची यावर्षीची दिवाळी कडू झाली आहे.
ओतूर, उदापूर, डिंगोरे, नेतवड, माळवाडी, चिल्हेवाडी, पाचघर, पिंपळगाव जोगा, रोहोकडी व इतर परिसरात उत्तम प्रतीचा कांदा उत्पादित करून शेतकरी चांगला बाजारभाव मिळेल या आशेवर कांदा चाळीत साठवणूक करून ठेवतात. सध्या ओतूर परिसरातील गावामधील शेतकरी चाळीत साठवणूक केलेला कांदा बाजार समितीत विक्रीसाठी आणत आहे. दर वर्षी दसरा ते दिवाळी या १५ दिवसांच्या कालावधीत कांद्याचे दर थोड्या प्रमाणात तरी वाढतात मात्र या वर्षी कांद्याचे दरात कोणतीच सुधारणा न झाल्याने तसेच दर
घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे शासनाने ओल्या कांद्यास ३० रुपये प्रतिकिलो व चाळीत साठवणूक केल्या कांद्यास ५० रुपये प्रतिकिलो हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
ओतूर बाजारातला चाळीत साठवणूक केलेले कांद्याच्या ४० गोणी विक्रीसाठी आणल्या होत्या. चांगल्या कांद्याला आठ ते दहा रुपये किलोला बाजारभाव मिळाला तर बुगी व बदल्याला दोन ते तीन रुपये बाजारभाव मिळाला आहे. सर्व गोणीचे १० हजार रुपये सुद्धा झाले नाही. ऐन दिवाळीत कांद्याला बाजारभाव नसल्याने सर्व आर्थिक गणिते बिघडली आहे. सध्या दिवाळीचा खर्च, कांदे बी खरेदी, रोप टाकणे हा सर्व खर्च भागविणे अवघड आहे. यामुळे दिवाळी आहे की नाही कळत नाही.
- अभिजित ढमढेरे, उत्पादक शेतकरी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.