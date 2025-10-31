ओतूरला ‘निधी आपके निकट २.०’
ओतूर, ता. ३१ : ओतूर (ता. जुन्नर) येथील श्री गजानन महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शरदचंद्र पवार कॉलेज ऑफ फार्मसी महाविद्यालय आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था विभागीय कार्यालय आकुर्डी यांच्या वतीने ‘निधी आपके निकट २.०’ हा उपक्रम राबविण्यात आला.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये महिन्याच्या २७ तारखेला वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबविला जातो. त्यामध्ये ईपीएफओ बद्दलच्या अडचणी आणि तक्रारी त्याच दिवशी सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. संस्था आणि जनतेतील संवाद वाढविणे, संस्थेच्या सेवांची थेट माहिती कर्मचारी, पेन्शन धारकांपर्यंत पोहोचविणे हे उद्दिष्ट असल्याचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गणेश दामा यांनी दिली.
याप्रसंगी जिल्हा नोडल ऑफिसर मनोज असरानी, शिक्षण अधिकारी सचिन पगारे, संस्थेचे अध्यक्ष विशाल तांबे, मानद सचिव वैभव तांबे, सागर जसूद, लेखा आणि वित्त अधिकारी लक्ष्य, सहाय्यक अधिकारी मृत्युंजय कुमार, तपस कुमार बाल, अमित कुमार, दिनेश शेलार, राहुल गायकर उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी डॉ. शीतल बिडकर, डॉ. अस्मिता गायकवाड, डॉ. वैशाली अडसरे, प्रो. अश्विनी गावडे, प्रा. संतोष कर्पे, प्रा. अजिंक्य दिघे, प्रसाद मत्ते, चेतन पुलाटे, डॉ. अभिषेक मेहेर यांनी भूमिका पार पाडली.
