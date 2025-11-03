डिंगोरे येथे मानव-बिबट संघर्ष प्रबोधन कार्यक्रम
ओतूर, ता. ३ : डिंगोरे (ता. जुन्नर) येथील ग्रामविकास मंडळ ओतूर संचलित पुष्पावती विद्यालयामध्ये सामाजिक वनीकरण विभाग आणि पंचायत समिती जुन्नर यांच्यावतीने ‘मानव-बिबट संघर्ष व पर्यावरण जनजागृती’ या विषयावर प्रबोधन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
या कार्यक्रमासाठी माजी सैनिक व वनाधिकारी रमेश खरमाळे हे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना आणि ग्रामस्थांना मानव-बिबट संघर्षाची कारणे, संरक्षणाचे उपाय आणि पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले.मॉखरमाळे म्हणाले की, निसर्गाम पशुपक्ष्यांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे; हेच जीव वनस्पतींच्या वाढीस हातभार लावतात आणि पर्यावरणाचा समतोल राखतात. प्रत्येक जीव, जंतू, प्राणी, पक्षी, वनस्पती हे अन्नसाखळीतील महत्त्वाचे घटक आहेत. परंतु, मानवाने केलेल्या अतिरेक हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असून पशुपक्ष्यांचा निवारा संपुष्टात येत आहे. पर्यावरणात मधमाशीने स्थान अमूल्य आहे. मधमाशीच्या रक्षणासाठी बोरी बाभळीची वृक्ष जगविणे गरजेचं आहे. संवादात्मक पद्धतीने त्यांनी विद्यार्थ्यांशी प्रश्नोत्तरांद्वारे चर्चा केली व बिबट्यापासून स्वसंरक्षण आणि खबरदारीचे उपाय स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमासाठी सरपंच सीमा सोनवणे, माजी सैनिक चंद्रकांत मावळ, संदीप शिंगोटे, नवनाथ फोफसे, ‘नन्ही कली’चे समन्वयक अरविंद जाधव, राजश्री सरोदे, मुख्याध्यापक शरद माळवे, ज्येष्ठ शिक्षक किसन भुतांबरे उपस्थित होते.
या कार्यक्रमाचे नियोजन रतिलाल बागूल, दिनेश पाटील, वैभव देशमुख, जगन्नाथ गाढवे, मंगेश डुंबरे, दीपा सावंत, अनुराधा नरवडे आणि साधना तांबे यांनी केले. दत्तात्रेय घोलप यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. या प्रबोधन कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संरक्षणाची जाणीव आणि निसर्गाशी सलोख्याने राहण्याचा संदेश रुजविला गेला.
