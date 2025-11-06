शेतकऱ्यांची कांदा रोपे वाचवण्यासाठी धडपड
ओतूर, ता. ६ : ओतूर (ता.जुन्नर) व परिसरातील गावांमध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी महागडी औषध फवारणी करून कांदा रोपे वाचवण्यासाठी धडपड सुरू आहे. यंदा परतीच्या पावसामुळे रोपे खराब होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बुरशीजन्य रोगांमुळे तसेच मर वाढल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून पडणाऱ्या पावसाच्या संततधारेने कांदा रोपांवर मोठ्या प्रमाणात रोग पडला आहे. ओतूर कृषी मंडल कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या ओतूर, उदापूर, डिंगोरे, पिंपळगाव जोगा, वाटखळ, कोळवाडी, खांमुडी, रोहोकडी, चिल्हेवाडी, पाचघर, अहिनेवाडी, सारणी, मांदारणे, बल्लाळवाडी, नेतवड, माळवाडी आदी गावांत पूना फुरसुंगी व कनेरस आणि इतर वाणाचे कांदा वाण घेतले जाते. ते सहा ते आठ महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस गुणवत्तेच्या जोरावर कांदा चाळीत साठवणूक केला जातो. या कांद्याची लागवड करण्याआधी शेतकरी ऑक्टोबर महिन्यात कांदा बी पेरून कांदा रोपे तयार करतात.
शेतात हिरवीगार डौलदार दिसणारी कांदा रोपे पाऊस बंद झाल्यानंतर उन पडल्यावर पिवळी पडू लागली आहेत. कांदावर रोपे मर रोग आणि पिळ पडण्याच्या बुरशी जन्य रोगाने ही कांदा रोपे मोठ्या प्रमाणात शेतातच वाया जाण्याची शक्यता वाढली असल्यामुळे शेतकरी थोडेफार तरी कांदा रोप लागवडीसाठी वाचवता येईल म्हणून औषध फवारणी करत आहे.
पाऊस बंद झाल्यावर कांदा रोपांची मर थांबावी म्हणून महागडी औषधे फवारणी करत आहे. मात्र, अति पावसामुळे कांदा रोपे पिवळी पडली असून मर वाढली आहे.
- शशांक शिंदे, कांदा उत्पादक शेतकरी
पाऊस उघडल्यावर कांदा रोपे पिवळी पडू लागली असून त्यांना गळे पडून मरीचे प्रमाणात वाढले आहे. महागडी औषधे फवारणी करून कांदा रोपे वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र सततच्या पावसामुळे कांदा रोपात पाणी साचल्याने कांदा रोपे निम्म्यापेक्षा जास्त वाया जाण्याची शक्यता वाढली आहे. कित्येक शेतकऱ्यांना परत कांदा रोपे नव्याने तयार करण्यासाठी टाकावी लागणार आहे.
- अर्जुन अमुप, कांदा उत्पादक शेतकरी
