बिबट्याच्या हल्ल्यात डुंबरवाडी येथे शेळी ठार
ओतूर, ता. ११ ः डुंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथील जनता कॉलनी येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात शेळी ठार झाली. सोमवारी (ता. १०) सायंकाळी भरवस्तीतून गणेश नवनाथ विटेकर यांची शेळी बिबट्याने हल्ला करीत उचलून नेऊन ठार केली.
शेळीवर बिबट्याने हल्ला केला त्यावेळी याच परिसरात काही लहान मुले खेळत होती. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सोमवारी रात्री अहिल्यानगर- कल्याण महामार्गावर डुंबरवाडी गावच्या हद्दीत छोट्या पुलावरून आरामात बिबट्या चालत असल्याचे आढळून आले असून, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला आहे.
डुंबरवाडी गावच्या हद्दीत जनता कॉलनी व इतर वाड्यावस्त्यावर वनविभागाकडून पाहणी करून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी जास्तीत जास्त पिंजरे लावण्याची मागणी सरपंच शीतल गोरे, तानाजी डुंबरे, पोलिस पाटील किरण भोर, सामाजिक कार्यकर्ते अतुल गोरे, दत्ता गोरे यांनी केली आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच ओतूरचे वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक विश्वनाथ बेले व इतर कर्मचारी यांच्या पथकांनी पाहणी करून पंचनामा केला असून, शासकीय नियमानुसार संबंधित शेतकऱ्याला आर्थिक मदत केली जाणार असल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले.
