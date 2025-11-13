ओतूरमध्ये भटकी कुत्री पकडताना ग्रामपंचायतीकडून नियमांचे उल्लंघन
ओतूर, ता. १३ ः ओतूर (ता. जुन्नर) येथील ग्रामपंचायतीने नियमबाह्य पद्धतीने भटकी कुत्री पकडून घाटात सोडून नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप विश्वसंकल्प फाउंडेशनच्या सचिव रेणुका डुंबरे यांनी केला आहे.
याबाबत डुंबरे यांनी दिलेली माहिती अशी की, ओतूर ग्रामपंचायतीने भटकी कुत्री पकडणार असल्याबाबत सोशल मीडियावर मेसेज व्हायरल केल्यानंतर विश्वसंकल्प फाउंडेशनकडून ओतूर ग्रामपंचायतीला लेखी पत्र देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटकी कुत्री नसबंदी व लसीकरण करून निवारगृहात पाठवण्याबद्दल विचारणा केली. त्यावेळी त्यांनी उडवा उडवीची उत्तरे दिली. त्यांनतर सोमवारी (ता. १०) त्यांनी पकडलेली भटकी कुत्री घाटात सोडून दिली. मंगळवारी (ता. ११) बुधवारी (ता. १२) मोठ्या प्रमाणात माळशेज घाटात घाबरलेल्या व भुकेल्या अवस्थेत कुत्री फाउंडेशनच्या सदस्यांना आढळून आली. फाउंडेशनच्या असे लक्षात आले आहे की, ग्रामपंचायतीकडून भटके कुत्रे पकडण्यापासून ते सोडण्यापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पाळलेले नाहीत. या बाबतचे पुरावे फाउंडेशनकडे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेले असल्यामुळे प्रशासनाने योग्य ती दखल घेऊन कारवाई करण्यात यावी, जेणे करून इतर कोणी असे करणार नाही, अशी मागणी डुंबरे यांनी केली आहे.
