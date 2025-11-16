मधुमक्षिका पालनातून आदिवासी शेतकऱ्यांना रोजगार
ओतूर, ता. १६ : ओतूर (ता.जुन्नर) परिसरातील आदिवासी महिला व पुरुष शेतकऱ्यांना मधुमक्षिका पालनातून व मध संकलनातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ नाशिकमार्फत आर्थिक अनुदान मिळवून शंभर शेतकऱ्यांना मधमाशी पालनाचे प्रशिक्षण दिले आहे, अशी माहिती माळशेज फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडचे अध्यक्ष शांताराम वारे यांनी दिली.
ओतूरच नव्हे तर जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी महिला बचत गट व आदिवासी पुरुष बचत गट व कृषी बचत गटामधील शेतकऱ्यांना एकत्र करून वारे यांनी माळशेज फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड ही कंपनी स्थापन केली व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.
कंपनीकडे २५० मध पेट्या व परत माळशेज फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या १०० अशा एकूण ३५० मधुमक्षिका पालना पेट्या असून प्रामुख्याने मेलीफेरा (युरोपियन), सातेरी मधमाशा पासून मध उत्पादन घेतले जात आहे. शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळाच्यामार्फत शबरी नॅचरल बँड मार्फत कंपनीचे मध पूर्ण देशभरामध्ये विक्री केली जात आहे.
उत्पादनावर आदिवासी संस्कृती छायाचित्रे
दरम्यान, मध उत्पादनाच्या पॅकिंगवर आदिवासी संस्कृती छायाचित्रे व इंग्लिश मध्ये माहिती छापून आकर्षक पॅकिंग केल्यामुळे ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर म्हणजेच ऑनलाइन विक्रीला ह्या उत्पादनांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. स्थानिक बाजारपेठे पेक्षा ऑनलाइनला जास्त मागणी व किंमत ही जास्त मिळत आहे.
पीक उत्पादनात ४० टक्के वाढ
अनेक शेतकरी शेतीसाठी परागीकर करण्यासाठी व शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कंपनीकडून भाडे तत्त्वावर किंवा खरेदी करून मध पेट्या घेऊन जातात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादनामध्ये ३०ते ४० टक्के वाढ होत आहे. माळशेज प्रोडूसर कंपनीने मध उत्पन्न बरोबरच आवळा कॅन्डी, साबण, चॉकलेट हे मधापासून बाय प्रॉडक्ट बनवले आहेत. आदिवासी शबरी वित्त विकास महामंडळ नाशिक येथील आदिवासी विकास विभाग आयुक्त लीना बनसोड, व्यवस्थापक सविता डुंबरे, वरिष्ठ सल्लागार प्रशांत ब्राह्मणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंपनीचे अनेक प्रॉडक्ट देश व देशाबाहेर वितरित होत आहेत.
ज्या भागात ज्या झाडाचा फुलोरा जास्त असतो. त्या भागात मिळणाऱ्या मधास त्यांचे गुणधर्म उतरतात. जेथे तुळस जास्त आहे तेथील मध पेट्या मध्ये संकलित होणाऱ्या मधात तुलसीचे गुणधर्म असतात. त्यामुळे भूळ, कारवी, तुलशी, मल्टीफ्लोरा, मल्टी फॉरेस्ट असे मधात वेगवेगळे प्रकार तयार केले असून, ते ग्राहकांच्या अधिक पसंतीस उतरले आहे.
- शांताराम वारे, अध्यक्ष , माळशेज फार्मर प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड
माळशेज फार्मर प्रोडूसर कंपनी लिमिटेडच्या संचालिका सह्याद्री महिला कृषी बचत गटाच्या अध्यक्षा राणी साबळे यांनी सांगितले की, जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी महिला व शेतकरी एकत्र करून त्यांना मधापासून अनेक प्रॉडक्ट बनवायचे प्रशिक्षण देत आहोत. तसेच मधापासून साबण, आवळा कॅन्डी, चॉकलेट हे प्रॉडक्ट बनवून कंपनीच्या माध्यमातून अनेक प्रदर्शनात, एक्झिबिशन व सांस्कृतिक महोत्सवात स्टॉल लावून विक्री केली जाते.
