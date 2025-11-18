डोमेवाडी येथे शेतमजुरावर हल्ला
ओतूर, ता. १८ : डोमेवाडी (ता. जुन्नर) येथे मंगळवारी (ता. १८) सकाळी दहाच्या सुमारास बिबट्याने शेतमजुरावर हल्ला करून त्याला किरकोळ जखमी केले. सुदैवाने तरुणांच्या प्रसंगावधानाने मोठा अनर्थ टळला आहे.
गोरक्ष पुनाजी शेळकंदे (वय ३८ रा. सावरणे, ता. मुरबाड) येथील शेतमजूर हा डोमेवाडी परिसरात ज्ञानेश्वर ढोमसे यांच्या शेतात मजुरीने काम करीत होते. शेळकंदे दहाच्या सुमारास लघुशंकेसाठी शेतातून बांधाच्या बाजूला गेले. त्यावेळी बाजूला दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्यांच्यावर झेप घेतली. प्रसंगावधान दाखवत शेळके यांनी बिबट्याला अंगावरून धरून बाजूला फेकले आणि तेथून बाजूला पळ काढला. या झटापटीत त्यांच्या हातावर बिबट्याने पंजा मारला. या घटनेची नंतर ज्ञानेश्वर ढोमसे यांनी ओतूर वनविभागाला माहिती कळवली.त्यानंतर ओतूर वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक विश्वनाथ बेले, किशन खरोडे,किसन केदार, फुलचंद खंडागळे यांचे पथक घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. यावेळी उपस्थितांनी येथे बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी पिंजरा लावण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, वनविभागाने जखमी शेळके यांना उपचारासाठी ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले असून बिबट प्रतिबंधक लस त्यांना देण्यात आली.
