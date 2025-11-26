डिंगोरीत निबंध, भाषण उपक्रम
ओतूर, ता. २६ : डिंगोरे (ता. जुन्नर) येथील पुष्पावती विद्यालयात बुधवारी भारतीय संविधान दिन विविध उपक्रमांनी उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना संविधानाचे महत्त्व, त्याची रचना आणि मूल्ये याबाबत सर्वसमावेशक माहिती देण्यात असल्याचे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक शरद माळवे यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला विद्यालयाची विद्यार्थिनी परी भिसे हिने संविधान उद्देशिकेचे वाचन केले. शिक्षक प्रतिनिधी वैभव देशमुख यांनी विद्यार्थ्यांना संविधान दिनाचे महत्त्व सांगितले.
देशमुख म्हणाले, ‘‘संविधान तयार होण्यासाठी दोन वर्षे ११ महिने १८ दिवस सतत काम झाले. संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले कार्य अतुलनीय असून त्यांना ‘भारतीय संविधानाचे मुख्य शिल्पकार’ म्हणून सन्मान दिला जातो. आज देशातील सर्व कारभार हा संविधानात दिलेल्या तत्त्वांनुसारच चालतो, हेही त्यांनी विद्यार्थ्यांना पटवून दिले.’’
विद्यालयात निबंध, भाषण आणि जनजागृती उपक्रमांनी संविधान दिन साजरा करण्यात आला. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी विद्यालयातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला. कार्यक्रमाचे नियोजन ज्येष्ठ शिक्षक जगन्नाथ गाढवे, किसन भुतांबरे, त्रिवार बागुल, दत्तात्रेय घोलप, दिनेश पाटील, साधना तांबे, दीपा सावंत, अनुराधा नरवडे, मंगेश डुंबरे, मंगेश कोंडार यांनी केले.
