बिबट्याच्या हल्ल्यात ओतूरला शेतकरी जखमी
ओतूर, ता. ४ : ओतूर (ता.जुन्नर) येथे अमीर घाट परिसरातून दुचाकीवरून जात असताना एका शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात सोमनाथ किसन ठिकेकर (वय ५२) हे जखमी झाले आहेत. ही घटना बुधवारी (ता.३) रात्री सव्वा आठ वाजण्याच्या दरम्यान घडली.
ओतूर परिसरात वारंवार बिबट्याचे होणारे हल्ल्यामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण असून, वनविभागाने बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, ठिकेकर हे रात्री सव्वा आठच्या सुमारास अमीर घाट परिसरातून दुचाकीवरून घरी जात होते. त्यावेळी रस्त्याच्या बाजूला उसात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्याच्या दुचाकीवर झेप घेतली. दुचाकीवर बिबट्याने अचानक झेप घेत हल्ला केला. यामुळे ठिकेकरांचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटून ते दुचाकीसह खाली पडले. यावेळी बिबट्याने त्याच्या उजव्या पायाला पंजा मारून त्यांना जखमी केले. मात्र, ठिकेकर प्रसंगावधान राखत बिबट्या पाहून आरडाओरडा करू लागल्याने बिबट्याने तेथून पळ काढला. त्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी त्यांना ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल केले. डॉ.श्रीहरी सारोक्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. प्रशात गोरे व डॉ. वैष्णवी ठिकेकर यांनी त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केले.
घटनेची माहिती मिळताच ओतूर वनविभागाचे वनपरीक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक विश्वनाथ बेले व इतर कर्मचारी यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन जखमी ठिकेकर यांची भेट घेऊन घटनेची माहिती घेतली व ठिकेकर बिबट प्रतिबंधक लस देण्यासाठी नारायणगाव येथे नेण्यात आले.
दरम्यान, ओतूर वनविभागाकडून रात्रीच्या गस्त पथकाने घटनास्थळी जाऊन रात्रीच पाहणी केली. तसेच बिबट्याबाबत परिसरातील नागरिकांना माहिती देऊन काळजी घेण्याचे आवाहन केले.
