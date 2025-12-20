मांदारणे येथे कालवड ठार
ओतूर, ता. २० : मांदारणे (ता. जुन्नर) येथे बिबट्याने हल्ला करून दीड वर्षांची कालवड फस्त केली आहे.
मांदारणे येथील सुरेश मारुती ठोसर यांच्या घराशेजारी जर्सी गाईची दीड वर्ष वयाची कालवड शनिवारी (ता. २०) सकाळी सहा वाजता बिबट्याने हल्ला करून अर्धी खाऊन जागीच ठार केली. याबाबत प्रफुल ठोसर यांनी माहिती दिली की मांदारणे गावठाणात सुरेश ठोसर यांच्या घराशेजारील गोठ्यात एकूण चार गाई व एक कालवड असते शनिवारी चार गाई रानात चरण्यासाठी सोडलेल्या होत्या तर एक दीड वर्षे वयाची पहिलारू कालवड घराशेजारील गोठ्यात बांधली होती. शनिवारी सकाळी सहाच्या सुमारास अचानक बिबट्याने हल्ला करून ही कालवड ठार केली. कालवडीचा आरडाओरडा एकूण ठोसर यांनी घरातील खिडकीतून पाहिले असता बिबट्याने कालवड ठार मारून खात होता. त्यांनी घरातून आरडाओरडा केल्याने बिबट्या पळून गेला. यानंतर ओतूर वनविभागाला याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यानंतर ओतूरचे वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल सारीका बुट्टे , किशन खरोडे, गणपत केदार, किसन केदार, फुलचंद खंडागळे, गंगाराम जाधव, रोहित लांडे, सचिन गुळवे, संजय भालेकर यांच्या पथकाने घटनास्थळी दाखल होऊन शासकीय नियमानुसार पंचनामा केला असून शासकीय नियमानुसार पीडित शेतकऱ्याला आर्थिक नुकसानभरपाई मिळेल, अशी माहिती वनविभागाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली. तसेच या परिसरात पाहणी करून ओतूर वनविभागाकडून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी पिंजरा लावण्यात आला असल्याची माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली.
