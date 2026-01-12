विज्ञान प्रदर्शनात रोहन कोकणे प्रथम
ओतूर, ता. १२ ः करंजाळे (ता. जुन्नर) येथील न्यू इंग्लिश स्कूलचा विद्यार्थी रोहन कोकणे याचा इयत्ता सहावी ते आठवी (आदिवासी गट) या गटात जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन प्रथम क्रमांक आल्याची माहिती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय धोत्रे यांनी दिली.
जी. एच. रायसोनी कॉलेज वाघोली, पुणे येथे झालेल्या पुणे जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन २०२५/२६मध्ये रोहन कोकणे याने प्रथम क्रमांक पटकाविला. जयदीप एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्षा मालती हांडे, सचिव संदीप मोढवे, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक यशवंत दाते, माजी सरपंच चंद्रकांत जगताप, सरपंच विजय काठे, उपसरपंच सोपान जगताप, दिनकर जगताप, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष नंदकिशोर जगताप, पोलीस पाटील शैंद्रा शेळके, संपत जगताप, सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष जगताप आदींनी रोहन कोकणे, मार्गदर्शक शिक्षक ज्ञानेश्वर सस्ते, संदीप शिंदे यांचे अभिनंदन केले. सदर प्रकल्पाची निवड नागपूर येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी झालेली आहे.
