मुथाळणे येथे दुसरा बिबट्या जेरबंद
ओतूर, ता. १२ ः मुथाळणे (ता. जुन्नर) येथे सोमवारी (ता. १२) पहाटे बिबट्याला पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात ओतूर वनविभागाला यश आल्याची माहिती वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे व वनपाल सचिन मोढवे यांनी दिली.
येथील शासकीय आश्रमशाळेच्या वसतिगृहाच्या बाजूला पाच ते सहा दिवसांपूर्वी लावण्यात आलेल्या पिंजऱ्यात सोमवारी पहाटे बिबट्या जेरबंद झाला. या आधीही २२ दिवसांपूर्वी आश्रमशाळेजवळ लावण्यात आलेल्या पिंजऱ्यात बिबट्या जेरबंद झाला होता. ओतूर वनविभागाकडून मुथाळणे आश्रम शाळेच्या वसतिगृहाच्या बाजूला १५ दिवसांत दुसरा बिबट्या जेरबंद केला आहे.
येथील आदिवासी आश्रमशाळेच्या निवासी वसतिगृहाच्या बाजूला बिबट्याचे दर्शन आणि वास्तव्य मोठ्या प्रमाणावर आढळू लागल्याने याबाबत स्थानिक नागरिक व आश्रम शाळेकडून वनविभागाला याबाबत माहिती देण्यात आली. या ठिकाणी बिबट्याचा वाढता वावर याबाबत गांभीर्याने लक्ष देत ओतूरचे वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांनी तातडीने दखल घेत आश्रम शाळेच्या बाजूला पिंजरा लावला. वनविभागाकडून पिंजरा लावण्यात आल्यानंतर पिंजऱ्यात २१ डिसेंबरला बिबट्या जेरबंद झाला. त्यानंतर काही दिवसांनी परत या परिसरात बिबट्या दिसू लागल्याने वनविभागाकडून या परिसरात पुन्हा सहा दिवसांपूर्वी पिंजरा लावण्यात आला. त्यामुळे २२ दिवसानंतर १२ जानेवारीला येथे दुसरा बिबट्या जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले. बिबट जेरबंद झाल्याची माहिती वनविभागाला मिळताच वनक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल एस. पी. मोढवे, वनरक्षक कोमल डाखोरे व इतर वनकर्मचाऱ्यांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन बिबट्या पिंजऱ्यासह ताब्यात घेऊन माणिकडोह बिबट निवारण केंद्रात दाखल करण्यात आला. हा बिबट्या नर जातीचा असून, त्याचे अंदाजे वय पाच ते सहा वर्ष वय असल्याची माहिती वनविभागाने दिली.
