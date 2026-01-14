सांगनोरे येथे महिलांसाठी व्यावसायिक कार्यशाळा
ओतूर, ता. १४ ः सांगनोरे (ता. जुन्नर) येथे चाईल्डफंड इंडिया आणि स्किल इंडिया हब यांच्या संयुक्त विद्यमाने, रॅम्प योजनेअंतर्गत एका प्रतिष्ठानाच्या सहकार्याने महिला बचत गटांसाठी एकदिवसीय मोफत व्यावसायिक कार्यशाळेचे आयोजन सांगनोरे येथे करण्यात आले.
कोल्हेवाडी, वाघेचीवाडी, इरनकवाडी, लोहोकरवाडी आणि गवारवाडी या गावांमधील महिलांनी या कार्यशाळेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. एकूण १०५ महिला, तसेच १५ महिला बचत गटांच्या अध्यक्षा, सचिव व सदस्यांनी उपस्थिती दर्शवून कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद दिला.
या कार्यशाळेचे प्रशिक्षण मिनाथ जाधव यांनी प्रभावीरीत्या घेतले. कार्यशाळेदरम्यान महिलांना कौशल्य विकास, स्वयंरोजगाराच्या संधी, आर्थिक सक्षमीकरण, तसेच उद्यमशीलता विकास या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन देण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षपदी उमेद पंचायत समिती, जुन्नर येथील उषा अभंग या होत्या. यावेळी उमेद पंचायत समितीचे सागर टिकेकर, सांगनोरे ग्रामपंचायतीचे सरपंच गणेश मराडे, ग्रामसेवक चिंतामण केंगळे, कर्मचारी विलास नायकोडी व लक्ष्मण गवारी,स्किल इंडिया हबचे अक्षय कुठे मयूर मेहेर, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे प्रमुख संतोष सावंत उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संपूर्ण नियोजन मंगेश आतकर आणि विश्वास गालफाडे यांनी केले. संपूर्ण कार्यक्रमासाठी अजित सौर आणि अभिजित मदने यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले.
