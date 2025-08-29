ओझरच्या यात्रेत कुस्त्यांचा डाव
ओझर, ता. २९ : श्रीक्षेत्र ओझर (ता. जुन्नर) येथे भाद्रपद गणेश जयंतीनिमित्त पाच दिवस सुरू असलेल्या यात्रोत्सवाची सांगता लाल मातीवरील कुस्त्यांच्या आखाड्याने झाली. मुंबई, पुणे, सोलापूर, नगर, सातारा जिल्ह्यातून तसेच जुन्नर तालुक्यातून आलेल्या नामवंत मल्लांनी कुस्ती शौकीनांच्या डोळ्यांची पारणे फेडली. कुस्ती पाहण्यासाठी ओझर व पंचक्रोशीतील शिरोली बुद्रुक, शिरोली खुर्द, तेजेवाडी, हिवरे खुर्द आणि बुद्रुक, धालेवाडी, धनगरवाडी येथील नागरिकांनी गर्दी केली होती, अशी माहिती श्री विघ्नहर गणपती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळकृष्ण कवडे यांनी दिली.
आखाड्याच्या सुरुवातीलाच आखाडा, पागोटे व पानसुपारीच्या लिलावदारांना सन्मानित करण्यात आले. कुस्त्यांच्या आखाड्याचा लिलाव एक लाख पंचावन्न हजार पाचशे पंचावन्न हजार रुपयांना घेणारे माजी विद्यार्थी संघटना, सात हजार सातशे सत्त्याहत्तर रुपयांना पागोट्याचा लिलाव घेणाऱ्या २००७ च्या एसएससी बॅचचे विद्यार्थी आणि पंचावन्न हजार रुपयांना पानसुपारीचा लिलाव घेणाऱ्या विलास कवडे या सर्वांचा ग्रामस्थ आणि श्री विघ्नहर गणपती देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. ढोल ताशाच्या गजरात त्यांची गावात मिरवणूक काढण्यात आली. कुस्त्यांच्या आखाड्यात शंभर रुपयांपासून अकरा हजार रुपये बक्षीसांच्या कुस्त्या खेळविल्या गेल्या. आखाड्याचे पंच म्हणून लक्ष्मण टेंभेकर, किशोर कवडे, क्रीडा शिक्षक गणेश राऊत, मंगेश मांडे, शहाजी रवळे, विनायक मांडे, पोलिस पाटील मोहन रवळे, गणपत कवडे यांनी काम पहिले. याप्रसंगी जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार अतुल बेनके, विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, देवस्थानचे माजी अध्यक्ष शाकुजी कवडे, गणेश कवडे, उपाध्यक्ष अजित कवडे, ग्रामविकासचे अध्यक्ष संतोष मांडे, नीलेश टेंभेकर, माजी विश्वस्त आनंदराव मांडे, रंगनाथ रवळे, हिवरे गावचे आदर्श सरपंच नीलेश बेनके देवस्थानचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त सूर्यकांत रवळे, विश्वस्त कैलास मांडे यांनी आखाड्याचे समालोचन केले. यात्रोत्सवाच्या निमित्ताने रात्रीच्या वेळी आयोजित केलेल्या ‘महाराष्ट्राची गौरवगाथा’ या लोकनृत्याच्या कार्यक्रमाने यात्रोत्सवाची सांगता झाली.
