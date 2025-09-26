दुर्गा नवचंडी याग ओझरला उत्साहात
ओझर, ता. २६ : ओझर (ता. जुन्नर) येथे विघ्नहर गणपती देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने विनायक चतुर्थी आणि शारदीय नवरात्रोत्सवाचे औचित्य साधून जन कल्याणार्थ ‘दुर्गा नवचंडी’ यागाचे आयोजन करण्यात आले होते. देवस्थान ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पहाटे पाच वाजता श्रींचा अभिषेक झाला. मंदिरात आकर्षक फुलांची आरास करून यज्ञ कुंडाची मांडणी करण्यात आली होती. सकाळी सात वाजता आरती झाल्यानंतर ठीक आठ वाजता गणेशपूजन करून निमंत्रित एकवीस मान्यवर जोडप्यांच्या उपस्थितीत यागाची सुरुवात झाली. सर्व पुरुषांनी सोवळे आणि महिलांनी पारंपरिक साडी परिधान केली होती. पुरोहितांच्या मंत्रोच्चाराने आणि देवदेवतांच्या विधिवत पूजनाने तसेच दुर्गा पूजनाने हा नवचंडी याग झाला. यज्ञ कुंडातील समिधा समर्पण, धूप आरती आणि मंत्रोच्चारामुळे मंदिरातील वातावरण मंगलमय झाले होते. धार्मिक सोहळा पाहण्यासाठी भक्तांनी हजेरी लावली होती. नवचंडी याग झाल्यावर यजमानांना ‘श्रीं’ ची प्रतिमा विघ्नहर गणपतीची मानाची शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मानीत करण्यात आले. त्यावेळी देवस्थानचे अध्यक्ष बाळासाहेब कवडे, उपाध्यक्ष तुषार कवडे, खजिनदार दत्तात्रेय कवडे, प्रकाश मांडे, विनायक मांडे, संतोष कवडे, विलास कवडे, शिल्पा जगदाळे उपस्थित होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.