नारंगी रंगाच्या शेवंतीने बहरला मळा

ओझर, ता. २७ : जुन्नर तालुक्याच्या विविध भागांत शेवंतीच्या फुलांची शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. सण-उत्सवाच्या काळात सजावटीसाठी शेवंतीच्या फुलांना मागणी असते. शेवंतीची फुले अनेक रंगात उपलब्ध असल्याने अनेक शेतकरी विविध रंगाच्या शेवंती फुलांच्या लागवडीला पसंती देतात. पूर्वी शेतकरी शेवंतीची शेती पारंपरिक पद्धतीने करत, शेतातील फुलांचा हंगाम संपल्यावर जमिनीतील मुळवा बियाण्यासाठी राखून ठेवून मुळ्यांची पुनर्लागवड करत. परंतु आता रोपवाटिकेत रोपे तयार करून त्याची लागवड केली जाते एका रोपासाठी साधारणपणे तीन ते चार रुपये खर्च येतो.
शिरोली बुद्रुक येथील राहुल थोरवे या शेतकऱ्याने १५ मे रोजी मेघना ऑरेंज या जातीच्या शेवंती फुलांची लागवड केली होती. एक एकर क्षेत्रात शेतीची पूर्वमशागत करून शेणखताचा वापर करून मशागत करण्यात आली. पाच फूट रुंदीचे आणि दीड फूट उंचीच्या बेडची उभारून त्यात निंबोळी पेंड, १० २६ २६, सूक्ष्म अन्नद्रव्य, हुमणी नाशक यासारखी खते बेडमध्ये भरण्यात आली. बेडवर ठिबक सिंचनाच्या नळ्या अंथरून झिकझॅक पद्धतीने सव्वा फूट अंतरावर छिद्र असलेल्या अच्छादन कागदाचा उपयोग करून (मल्चिंग पेपर) बेड झाकण्यात आले. जमिनीला पाणी देऊन वापसा आवस्थेत रोपांची लागवड करण्यात आली एक एकरसाठी साधारणपणे अकरा हजार रोपांची लागवड करण्यात आली. रोग कीड नियंत्रणासाठी तसेच पिकाच्या योग्य वाढीसाठी वेळोवेळी औषध फवारणीची केली. लागवडीनंतर साधारणपणे ९० ते १०० दिवसात फुले तोडणीसाठी आली असून एक एकरसाठी एक लाख रुपये खर्च झाला आहे. सध्या शेवंतीच्या फुलांना शंभर रुपये प्रतिकिलो इतका दर मिळत असून गणपती उत्सवात दोनशे रुपयांचा भाव मिळाला. पुढे दसरा दिवाळीच्या कालावधीत फुलांना चांगला भाव मिळेल अशी शेतकऱ्याला आशा आहे. एक एकरमध्ये साधारणपणे पंधरा ते सोळा टन उत्पादन अपेक्षीत आहे. परंतु वातावरणातील सततच्या बदलामुळे उत्पादन खर्च वाढला असून उत्पादनात घट झाली आहे.
