कुमशेतमधील पिंजऱ्यांत बिबट्या अडकेना
ओझर, ता. ४ : जुन्नर तालुक्यातील बिबट्या कुमशेत फाट्याजवळ शुक्रवारी (ता. ३) सायंकाळी रस्त्याच्या कडेला जवळ पास दीड ते दोन तास दबा धरून हल्ला करण्याच्या पावित्र्यात बसल्याचे अनेकांनी पाहिले. एका दुचाकीवर झडप घालण्याचा त्याने प्रयत्नही केला, परंतु रस्त्याने मागून येणाऱ्या स्कॉर्पिओ वाहनामुळे दुर्घटना टळली, अशी माहिती पोलिस पाटील मंगेश डोके यांनी दिली.
याबाबत कुमशेतचे सरपंच रवींद्र डोके यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून घडलेला प्रकार सांगिल्यावर वनविभागाचे पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. हल्ला करणारा बिबट्या नरभक्षक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.
कुमशेत येथे आठ दिवसांपूर्वी बिबट्याने एका चिमुकल्याचा जीव घेतला होता. त्यानंतर वनविभागाने ड्रोन कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने शोध घेऊन बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरे लावले. त्यामध्ये एक नर बिबट्या जेरबंद झाला होता. परंतु, आणखी काही बिबटे तेथे वावरत असल्याने वनविभागाचे अजूनही नऊ पिंजरे तेथे आहेत, परंतु बिबट्या त्यामध्ये अडकत नाही.
