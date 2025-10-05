शिरोली बुद्रूक येथे ५४० विद्यार्थ्यांची तपासणी
ओझर, ता. ५ : शिरोली बुद्रूक (ता. जुन्नर) येथील न्यू इंग्लिश स्कूल मधील ५४० विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एकनाथ वाघेरे, समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. सपना हिवाळे व त्यांचे सहकारी यांनी विद्यार्थ्यांची बीपी, शुगर, सीबीसी एलएफटी, केएफटी अशा तपासण्या केल्या.
तपासणीदरम्यान आजारपणाची लक्षणे आढळलेल्या विद्यार्थ्यांवर मोफत औषधोपचार करण्यात आले. यावेळी सरपंच प्रदीप थोरवे, पोलिस पाटील अमोल, थोरवे विद्यालयाचे पर्यवेक्षक गणेश राऊत आदी उपस्थित होते. या तपासणीसाठी विद्यालयातील आरोग्य विभागाच्या प्रमुख शैला गायकवाड, सुनील वीरणक, मयूर जगताप आदींचे सहकार्य केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.