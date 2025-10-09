वडगाव सहानी येथील तीन सदस्य ठरले अपात्र
ओझर, ता. ९ : जुन्नर तालुक्यातील वडगाव सहानी ग्रामपंचायतीच्या तीन सदस्यांना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी अपात्र ठरविले आहे.
वडगाव सहानी ग्रामपंचायतीच्या काही विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्यांनी निवडणूक खर्चाच्या अहवालाच्या तपशिलाबाबतची माहिती माजी सरपंच वैशाली भाऊसाहेब तांबोळी यांनी तहसीलदारांकडे माहिती अधिकाराद्वारे मागितली होती. त्यात संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांनी निवडणूक खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर केला नसल्याची माहिती प्राप्त झाली. त्यानंतर त्यांनी २० मार्च २०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संबंधित सदस्यांवर कारवाई करण्याबाबतची याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार अविनाश चंद्रकांत वाबळे, गहिनीनाथ बबन मोरे व विजय वामन थोरात या तीन सदस्यांना ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९चे कलम १४ (ब)मधील तरतुदीनुसार अपात्र ठरविण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निकाल पत्रात नमूद केले आहे. तसेच, त्यांना पुढील सहा वर्षांसाठी ग्रामपंचायत सदस्य राहण्यास, तसेच निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.