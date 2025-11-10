नारायणगाव आगारातील बसचालकाचा मुजोरपणा
ओझर, ता. १० ः महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटी बसचा मोफत प्रवास आणि महिलांसाठी अर्ध्या तिकिटाची सवलत सुरू केली आहे. राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये या बाबतची अंमल बजावणी करण्यात आली. मात्र, अलीकडच्या काळात नारायणगाव आगाराचे काही बसचालक बस थांब्यावर उभ्या असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बस थांबवत नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अनेकदा मुजोर बसचालक बस थांब्यावर उभ्या असलेल्या प्रवाशांसाठी बस थांबवत नसल्याचे पहावयास मिळते.
नारायणगाव आगाराची बस (क्र. एमएच १४ बीटी ४३९८) ओतूरहून नारायणगावकडे जाताना कारखाना फाट्याच्या बस थांब्यावर थांबली. त्यातून काही प्रवासी खाली उतरले व काही प्रवासी बसमध्ये बसले, सर्वात शेवटी एक ८० ते ८५ वर्षाचे ज्येष्ठ आजोबा बससाठी थांबले असताना त्यांना न घेताच चालकाने बस पुढे नेली.
या बसच्या पुढे चाललेल्या वाहनातून सकाळ प्रतिनिधी प्रवास करत असताना त्यांनी हा सर्व प्रकार पाहिला व बसचा क्रमांक आणि फोटो घेऊन हा प्रसंग आगार प्रमुखांना फोन करून सांगितला. आगार प्रमुखांनी शहानिशा करून बस चालकावर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
ग्रामीण भागात बसच्या फेऱ्यांची संख्या अतिशय कमी केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना बससाठी तासनतास वाट पहावी लागते. तसेच, येथील मार्गावर प्रवाशांसाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक बसची दुरवस्था झाल्याचे दिसून येते. काही बस तर रस्त्याने अक्षरश:धूर ओकत धावतात. अनेकदा बस रस्त्यातच नादुरुस्त झाल्याने उभ्या असल्याचे दिसून येते. अशावेळी प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत बस थांब्यावर उभ्या असलेल्या प्रवाशांना डावलून बस पुढे नेण्याचा प्रकार चालकांकडून होत असेल तर याबाबत संबंधित विभागाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
