शिरोली बुद्रुकमध्ये बछडे नव्हे वनमांजर
ओझर, ता. १५ : सध्या ऊसतोडणी हंगाम सुरू असल्याने उसाच्या शेतात बिबट्याची बछडे आढळून येतात. शिरोली बुद्रूक येथे शेताच्या कडेला असलेल्या ओढ्याची साफसफाई करत असताना बिबट्याच्या रंगाशी मिळती जुळती वन्य प्राण्याची पिल्ले आढळून आली. ती बिबट्याचीच बछडे असल्याचा समज नागरिकांमध्ये झाला आणि बिबट्याची मादी जवळ असल्यास या परिसरात उपद्रव करू शकते या शंकेने नागरिक भयभीत झाले. स्थानिक नागरिकांनी भीतीपोटी वनविभागाला फोन करून त्याबाबतची माहिती दिली. काही नागरिकांनी वनअधिकारी प्रदीप चव्हाण तसेच नितीन विधाटे यांना पिल्लांचे फोटो पाठवले.सदर पिल्ले बिबट्यासारखी दिसत असली तरी ती बिबट्याची नसून वनमांजराची असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिल्यावर नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडला.
