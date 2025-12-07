श्री विघ्नहरास रेशमी जरीचा पोशाख
ओझर, ता.७ : श्री क्षेत्र ओझर येथे विघ्नहर गणपतीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. संकष्टी चतुर्थी निमित्ताने विघ्नहर मंदिरात फुलांची आरस विघ्नहराला रेशमी जरीचा पोशाख तसेच सोन्याचे अलंकार परिधान करण्यात आले. मंदिरामध्ये चतुर्थीनिमित्त सकाळी महाअभिषेक पूजा करून दर्शनासाठी मंदिर खुले करण्यात आले.
पहाटे श्री विघ्नहर गणपती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळकृष्ण कवडे, उपाध्यक्ष तुषार कवडे, सचिव सुनील घेगडे, खजिनदार दत्तात्रेय कवडे, विश्वस्त संतोष कवडे, सूर्यकांत रवळे, प्रकाश मांडे, गोविंद कवडे, विनायक मांडे, विनायक जाधव, समीर मांडे यांच्या हस्ते श्रींना महाअभिषेक करण्यात आला. यावेळी महाआरतीचा मान रोहिदास कवडे,सतीश कवडे,समीर कुटे,विठ्ठल साकोरे,अमोल शिंदे नीलेश घाडगे प्रशांत संजय देशमुख यांना मिळाला. सकाळी साडेसात व दुपारी बारा वाजता आरती करण्यात आली. सकाळी आठ वाजता नियमित पोथी वाचन करण्यात आले. भाविकांना खिचडी वाटप करण्यात आली. भाविकांसाठी मंदिरात दर्शनरांग, पाणी पिण्याचे व्यवस्था, अभिषेक व्यवस्था, देणगी कक्ष, कमीत कमी वेळेत मुखदर्शन व्यवस्था करण्यात आली होती. सायंकाळी सात वाजता नियमित हरिपाठ करण्यात आले. व चंद्रोदयापर्यंत कीर्तनकार भास्कर महाराज विठ्ठलवाडी यांचे हरिकीर्तन झाले. त्यांना श्रीराम प्रासादिक भजनी मंडळ शिरोली यांनी साथसंगत दिली. भिवाजी बोडके यांनी चतुर्थीचे वारकरी अन्नदान दिले. महाआरतीच्या मानकऱ्यांनी विकास कामात सहभागी होऊन ट्रस्टला देणगी दिली.
01743
