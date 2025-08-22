भैरवनाथ कृषी सेवा केंद्राचा परवाना ९० दिवसांसाठी रद्द
कवठे येमाई, ता. २२ : शेतकऱ्यांशी अरेरावी, कृषी अधिकाऱ्यांबाबत अवमानकारक वक्तव्य आणि तपासणीदरम्यान गंभीर त्रुटी आढळल्याने मलठण (ता. शिरूर) येथील न्यू भैरवनाथ कृषी सेवा केंद्राचा परवाना तब्बल ९० दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षक संजय काचोळे यांनी हा आदेश दिला.
अण्णापूर (ता. शिरूर) येथील शेतकरी बापू रतन कुरंदळे हे खत घेण्यासाठी मलठण येथील कृषी केंद्रात गेले असता, केंद्र चालक नाना फुलसुंदर यांनी त्यांच्याशी फोनवर अरेरावी केली. यावेळी बेकायदा लिंकिंग खत घेण्याची जबरदस्ती केली. कुरंदळे यांनी विरोध दर्शविल्यावर फुलसुंदर यांनी कुरंदळे यांच्यासह शिरूरचे कृषी अधिकारी संपत कंठाळे यांच्याबाबत अवमानकारक वक्तव्य करत शिवीगाळ केली. या प्रकारामुळे कुरंदळे यांनी सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश वाळुंज यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांसह शिरूर तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार जिल्हास्तरीय भरारी पथकाने कृषी केंद्राची तपासणी केली. या पथकात कृषी विकास अधिकारी अजित पिसाळ, जिल्हा गुणनियंत्रण निरीक्षक धनंजय पाटील, तालुका कृषी अधिकारी सुवर्णा आदक, कृषी अधिकारी संपत कंठाळे व मोहीम अधिकारी विनय कदम सहभागी होते.
तपासणीदरम्यान केंद्र व गोदामामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या. यावर केंद्रचालकाला समाधानकारक खुलासा करण्यात अपयश आल्याने जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी कठोर निर्णय घेत ही कारवाई केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.