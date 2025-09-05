कवठे यमाई येथे एक मृतदेह आढळला
कवठे येमाई, ता. ५ : अष्टविनायक महामार्गालगत कवठे येमाई (ता. शिरूर) गावातील बसस्थानकाच्या मागील कट्ट्यावर गुरुवारी (ता. ४) दुपारी एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला. मृताची अद्याप ओळख पटू शकली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, कवठे येमाई गावातील नागरिकांनी दुपारी दोनच्या सुमारास बसस्थानका जवळील कट्ट्यावर एक अज्ञात व्यक्ती निपचित अवस्थेत पडलेला पाहिला. याबाबत नीलेश ढोबळे यांनी पांडुरंग सुरेश भोर यांना माहिती दिली. त्यांनी गावकऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली असता अंदाजे ५५ ते ६० वर्षे वयाचा अनोळखी पुरुष मृत अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले. या घटनेची माहिती तातडीने टाकळी हाजी पोलिस दूरक्षेत्राला देण्यात आली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला व मृतदेह शिरूर ग्रामीण रुग्णालयात हलवला. मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असून शिरूर पोलिस ठाण्यात याबाबत नोंद करण्यात आली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार शरद वारे करीत आहेत.
