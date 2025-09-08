सविंदणे, कवठे येमाई शीव रस्ता अखेर खुला
कवठे येमाई, ता. ८ : गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ बंद असलेला सविंदणे व कवठे येमाई (ता. शिरूर) गावांच्या हद्दीवरील शीव रस्ता प्रशासनाच्या पुढाकाराने आणि ग्रामस्थ व परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने खुला करण्यात आल्याची माहिती मंडल अधिकारी विजय फलके यांनी दिली.
सविंदणे व कवठे येमाई गावच्या हद्दीवरील शीव रस्ता वाद-विवादांमुळे गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ बंद होता. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना शेतमाल वाहतुकीसाठी, तसेच शेतात ये- जा करण्याकरिता अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही समस्या लक्षात घेऊन तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडल अधिकारी फलके यांनी ग्रामस्तरीय समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी संवाद साधत सामंजस्याने रस्ता खुला केला. हा रस्ता खुला झाल्याने परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, शेतीमालाच्या दळणवळणाला मदत होणार आहे. रस्ता पुन्हा सुरू झाल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला.
यावेळी मंडल अधिकारी विजय फलके, ग्राम महसूल अधिकारी दिलीप पवार, ग्राहक पंचायतीचे तालुकाध्यक्ष अरुणकुमार मोटे, उद्योजक दत्तात्रेय नरवडे, संभाजी पडवळ, अक्षय शिंदे, गौरव शिंदे, बबन कोळेकर, अमोल कोळेकर, दगडू पडवळ, बाबाजी शिंदे आदी उपस्थित होते.
