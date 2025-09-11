दोन टिपरच्या धडकेत एका चालकाचा मृत्यू
कवठे येमाई, ता. ११ : अष्टविनायक महामार्गावर कवठे येमाई (ता. शिरूर) येथे गुरुवारी (ता. १०) सकाळी दोन टिपरच्या समोरासमोर झालेल्या जोरदार धडकेत एका चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मारुती अमृत गायकवाड (रा. म्हसे, ता. शिरूर) असे त्यांचे नाव आहे.
हा अपघात इतका भीषण होता की, एक टिपर रस्त्याच्या खाली जाऊन झाडावर आदळला. तर, गायकवाड यांच्या टिपरच्या (क्र. एमएच १२ डब्ल्यूजे ८४३५) दर्शनी भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या धडकेत गायकवाड यांच्या दोन्ही पायांना व डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने संदीप घुले यांच्या रुग्णवाहिकेतून त्यांना पारगाव येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, अपघातामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच पारगाव (ता. आंबेगाव) व शिरूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री उशिरापर्यंत अपघाताबाबत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
