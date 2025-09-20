पाबळ येथे ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’
पाबळ, ता. २० : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ अंतर्गत पाबळ (ता. शिरूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात शुक्रवारी (ता. १९) शिबिर पार पडले. महिलांच्या आरोग्याबाबत विविध तपासण्या, मार्गदर्शन, आहार व पोषणविषयक जनजागृती अशा उपक्रमांचा यात समावेश होता.
या शिबिरात तब्बल २५० महिलांनी आरोग्यसेवेचा लाभ घेतला. रक्तदाब, मधुमेह, नेत्र, दंत तपासणीसह गर्भाशय व मुख कर्करोग तपासणी, गरोदर महिलांसाठी प्रसूतिपूर्व तपासणी, लसीकरण सेवा, हिमोग्लोबिन, क्षयरोग, सिकल सेल तपासणी आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. विशेष तज्ज्ञ डॉक्टरांनी महिलांना सविस्तर मार्गदर्शन केले. पोषण, मासिक पाळी स्वच्छता, निरोगी जीवनशैली याबाबत महिलांना माहिती देण्यात आली. तसेच, टेक होम राशन (THR) चे वाटप, माता-बाल सुरक्षा कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्यमान वय वंदना कार्ड, सिकल सेल कार्ड यांची नोंदणी केली.
शिबिरादरम्यान शरद सहकारी बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा यांच्या वाढदिवसानिमित्त संस्कार फाउंडेशनच्या वतीने उपस्थितांना बिस्कीट पुडे व चिक्कीचे वाटप केले. या शिबिराचे नियोजन ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सचिन धस यांनी केले. यावेळी शरद बँकेचे संचालक अजय घुले, माजी जिल्हा परिषद सदस्या सविता बगाटे, सरपंच सोपान जाधव, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सरडे, डॉ. उधाणे, डॉ. शिंदे यांच्यासह आरोग्य कर्मचारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
दरम्यान, हे शिबिर पुन्हा एकदा २६ सप्टेंबर रोजी पाबळ ग्रामीण रुग्णालयात होणार असून त्यावेळी नेत्र तपासणी शिबिर, रक्तदान शिबिर व अवयव दान नोंदणी शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. धस यांनी दिली.
