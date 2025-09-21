कवठे येमाईत होणार कुलदेवतेचा जागर
कवठे येमाई, ता. २१ : शारदीय नवरात्र उत्सव सोमवारी (ता. २२) पासून सुरू होत असून देव-देवतांजवळ घटस्थापना करून कुलदेवतांचा जागर केला जाणार आहे. नऊ दिवस उपवास करून देवीची आराधना केली जाणार आहे. रणचंडिकेने दैत्याचा वध केल्याच्या कथा गोंधळी भक्तांना ऐकवणार आहेत.
कवठे येमाई (ता. शिरूर, जि. पुणे) येथील श्री येमाई देवी राज्यातील हजारो भाविकांचे कुलदैवत आहे. गावापासून साधारण तीन किलोमीटर अंतरावर पूर्वाभिमुख असलेले मंदिर झाडांच्या हिरवाईने नटले असून, आकर्षक रंगरंगोटी आणि विद्युत रोषणाईने सजले आहे. देवीच्या मंदिरात फुलांची विशेष सजावट करण्यात आली आहे.
नवरात्र काळात राज्यातून भाविकांची गर्दी होत असून नाशिक, अहिल्यानगर, संगमनेर, बीड, रत्नागिरी, सोलापूर तसेच पुणे परिसरातून भाविक दर्शनासाठी येतात. यासाठी मंदिर परिसरात मुक्कामाची सोय उपलब्ध आहे. नवरात्रात देवीला रोज वेगवेगळ्या रंगाचे वस्त्र आणि पारंपरिक दागिने परिधान केले जातात. देवीच्या नऊ दिवसातील नऊ रंगांचे रूप भाविकांना डोळ्यात साठवण्याजोगे असते.
गावातील भराडी, गोंधळी, आराधी हे पारंपरिक पद्धतीने जागरण गोंधळ, भेदिक कलगी तुरा आदी कार्यक्रम सादर करणार आहेत. नवरात्र काळात परिसरातील भाविक पहाटे अनवाणी पायी चालत येऊन दर्शन घेताना दिसतात. घटस्थापनेपासून ते विजयादशमीपर्यंत गावात धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल राहणार आहे.
दरम्यान, नवरात्र काळात पहाटे पाच वाजता देवीची आरती, सप्तशती वाचन तर सकाळी ९ वाजता व सायंकाळी ७ वाजता ओलांडा होत असतो. तसेच दररोज देवीची नियमित पूजाअर्चा व अभिषेक केला जातो. अशा पद्धतीने श्रद्धा, भक्ती आणि उत्साहाने कवठे येमाईत नवरात्रोत्सवाचे पर्व साजरे होणार आहे.
